حياة كريمة.. تنفيذ 24 مشروعا بقرية الحجز قبلى بإدفو لخدمة 21 ألف نسمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 24 مشروعا بقرية الحجز قبلى (المحاميد) بمركز إدفو وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ).

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية الدورية لتلافى الملاحظات والمشكلات أولاً بأول، بجانب الإلتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية بقرية الحجز قبلى والتى تضم 10 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 21 ألف مواطن.

حياة كريمة

وأكد السكرتير المساعد أنه تم الإنتهاء من عدد 16 مشروع بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد ونقطة الشرطة ، بجانب إنشاء مركز شباب المحاميد ومركز شباب النصراب، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد 4 مدارس، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، علاوة على مشروعات إنشاء عدد2 كوبرى على الترع والمصارف.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروعات تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الإنحدار للصرف الصحى ، وأيضاً أحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب 90%.

وأوضح السكرتير العام المساعد أن الجولة التفقدية شملت أيضاً متابعة سير العمل بمجمع الخدمات والإستفسار من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة ، فضلاً عن تفقد غرفة الطوارئ وباقى الأقسام بمركز طب الأسرة وأيضاً آلية التسجيل فيه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات الفنية التى تم إرسالها للقطاعات والجهات المعنية لتلافيها بالشكل المطلوب.