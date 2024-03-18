أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لتدعيم دفاع الأهلي

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن ترشيح اللاعب زيد الدين، مدافع اتحاد العاصمة، للانتقال لتدعيم دفاع الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن "مصدر بالأهلي :زيد الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة ضمن المرشحين لتدعيم الدفاع ولم نتحرك رسميًا بعد للتفاوض مع ناديه".

تعمل إدارة النادي الأهلي على إبرام صفقة انتقال المهاجم الشاب أسامة فيصل من نادي البنك الأهلي، وقد شهدت الأيام الأخيرة مفاوضات قوية بين الطرفين بهذا الصدد.

يهدف الأهلي إلى تدعيم خط هجومه من خلال ضم اللاعب أسامة فيصل، الذي أظهر مستويات مميزة مع نادي البنك الأهلي.

وعلم صدي البلد، أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع إدارة البنك الأهلي للتعبير عن رغبتهم في ضم أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، كما حصلوا علي موافقة شفهية من اللاعب.

"كما أشارت تقارير صحفية إلى أن المدير الفني للنادي، السويسري مارسيل كولر، يعد من أبرز المؤيدين لضم اللاعب إلى صفوف الفريق، حيث طلب ذلك من إدارة النادي.