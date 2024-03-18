عاصفة ترابية تضرب مرسى علم

شهدت مدينة مرسى علم اليوم، حالة من الطقس السيئ حيث ضربت الطرق الخارجية عاصفة ترابية أدت إلى انعدام الرؤية خاصة بالطرق الخارجية .

كما شهدت حالة الطقس انخفاض في درجات الحرارة مع ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بالمناطق القريبة من شاطئ البحر الأحمر .

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر السائقين علي الطرق الخارجية بتوخي الحذر والقيادة ببطئ حفاظا علي ارواحهم، لحين الانتهاء العاصفة وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

وتعمل الحركة البحرية والملاحية بموانئ البحر الأحمر بصورة طبيعة حتي الآن دون تأثر بحالة الطقس والعاصمة وارتفاع الأمواج، مع التأكد علي اتخاذ التدابير اللازمة والتأكد من سلامة العلامات الملاحية .