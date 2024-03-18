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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف الإعجاز النبوي في النهي عن الهرولة للمسجد

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إعجاز السنة النبوية، مشيرا إلى أن هناك شخصا سألني عن هذا الأمر.

وأضاف حسام موافي، مقدم برنامج “ربي زدني علما”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أنه "بين صلى الله عليه وسلم كيف تأتي الصلاة؟ فقال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وآتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة". رواه مسلم.

وتابع الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة، أنه ينبغي الذهاب للصلاة بدون جري، وهذا لأن المخ عبارة عن مادة طرية وجلي، وموجود داخل الجمجمة قوية متينة، وبينها سائل يحمي المخ بتوازن غير عادي وحكمة شديدة.

وأضاف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الجري يسبب ارتفاعا في ضغط الدم، والسجود يسبب ضغط في سائل المخ، لذلك جاء لما لا نأتي الصلاة سعيا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذهاب للصلاة مشي بهدوء وليس جريا.

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