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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آداب عين شمس تحتفل بيوم الأم المثالية والأب المثالي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس، احتفالية الأم المثالية والأب المثالى، وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حنان كامل عميد الكلية وتحت إشراف أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أ.د. محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د. حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي .

وشملت الاحتفالية تكريم الأم المثالية والأب المثالي من كل الفئات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين اعتماداً على الترشيحات التي قدمتها الأقسام والإدارات المختلفة بالكلية.

من جانبها أشارت أ.د حنان كامل عميدة الكلية إلى ان كلية الآداب حريصة على الاحتفال بهذا اليوم سنوياً ايمانا بالدور العظيم الذي يلعبه الأم والأب في إعداد وتنمية ورعاية الابناء والتضحية التي يقوم بها كل منهما من أجل الحفاظ على الأسره وكيانها وتقديم جيل سوي قادر على بناء مجتمع قوي مستنير.

وأعربت أ.دحنان سالم وكيل الكلية عن سعادتها بهذا اليوم مؤكدة أن كل أم وكل أب يستحق التقدير والتكريم والاحتفاء بهما وأن أبسط تقدير يمكن أن يقدم لهما هو هذه الاحتفالية .

وفي نهاية تم تقديم شهادات التكريم للمكرمين فى فئة أعضاء هيئة التدريس وهم :

- الأب المثالي: أ.د. محمد السعيد جمال الدين (قسم اللغات الشرقية)
- الأم المثالية: أ.د. فايزة اندراوس (قسم اللغة الفرنسية)
- د. هويدا عبد الحميد (قسم اللغة العبرية)
- د. إيمان طه (قسم الجغرافيا)
- أ.د. ماجدة مخلوف (لغات شرقية)
- أ.د. علياء حنفي (حضارة أوروبية)
- أ.د. إجلال حلمي (علم الاجتماع)
- د. نادية فاروق حشيش (اللغة الإنجليزية)
- أ.د. نجية إسحاق (علم النفس)
- أ.د. تهاني عمر (مكتبات ومعلومات)
- د . محمود طارق اب مثالى

كما تم تكريم الموظفين والعمال المثاليين، ومن بينهم:
- الأستاذ الأب المثالي: هشام محمد محمد عيسى
- الأستاذة الأم المثالية: شاهيناز أحمد

- العامل الأب المثالي: حسام عبد الستار علي
- العاملة الأم المثالية: فاطمة أحمد الراوي

- الموظف المثالي:  أ.محمد حلمي محمد
- الموظف المثالي: أ. محمود عبد الرؤوف. 
- الموظفة المثالية: أ.حنان احمد محمود عبد الرحمن
- الموظفة المثالية: أ.عبير أحمد فؤاد

- العامل المثالي: شحاته سيد عيد
- العاملة المثالية: سعاد محمد مبروك.

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