أخبار السيارات | عربة عائلية 7 ركاب بأقل سعر.. سعر فيات تيبو "هاي لاين"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت سوزوكي سويفت موديل 2024، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا وبشكل كامل، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات التي تحمل العلامة التجارية اليابانية من فئة الهاتشباك.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، باقة من السيارات داخل السوق المصري ضمن موديلات 2024، منها النسخة الرياضية سبورتاج، والسيارة كيا اكسيد والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، بالاضافة إلى النسخة الشهيرة "جراند سيراتو".

ظهرت السيارة فيات تيبو للبيع تحت حالة المستعمل، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 45 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2021.

تنتشر على صفحات الإنترنت المتخصصة في مجال السيارات، باقة من الطرازات المختلفة والمتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية، إلى جانب فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، إلى جانب طرازات اخرى مثل السيدان والهاتشباك، وغيرها من الفئات العائلية، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية والتجهيزات سواء من الناحية الفنية والتقنية.

تعزز شركة جيلي الصينية من تواجدها داخل السوق المصري، بطرح عدد كبير من الاصدارات منها النسخة GX3 PRO وهي اصغر سيارة رياضية، بالاضافة إلى الطرازات العائلية ابرزها أوكافانجو، إلى جانب السيارات الكهربائية ومنها جيومتري C موديل 2024.