عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | عربة عائلية 7 ركاب بأقل سعر.. سعر فيات تيبو "هاي لاين"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سوزوكي سويفت موديل 2024 وبأرخص سعر

ظهرت سوزوكي سويفت موديل 2024، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا وبشكل كامل، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات التي تحمل العلامة التجارية اليابانية من فئة الهاتشباك.

 

أرخص سيارة كيا في مصر.. سعرها كام

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، باقة من السيارات داخل السوق المصري ضمن موديلات 2024، منها النسخة الرياضية سبورتاج، والسيارة كيا اكسيد والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، بالاضافة إلى النسخة الشهيرة "جراند سيراتو".

 

فيات تيبو HIGH LINE موديل 2021 بأقل سعر للمستعمل .. صور

ظهرت السيارة فيات تيبو للبيع تحت حالة المستعمل، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 45 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2021.

 

أرخص سعر في مصر.. سيارة عائلية 7 راكب موديل 2022.. صور

تنتشر على صفحات الإنترنت المتخصصة في مجال السيارات، باقة من الطرازات المختلفة والمتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية، إلى جانب فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

 

بالأسعار .. 5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2024 في مصر

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، إلى جانب طرازات اخرى مثل السيدان والهاتشباك، وغيرها من الفئات العائلية، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية والتجهيزات سواء من الناحية الفنية والتقنية.

 

الأسعار الرسمية لسيارة جيلي الكهربائية في مصر .. اعرف بكام

تعزز شركة جيلي الصينية من تواجدها داخل السوق المصري، بطرح عدد كبير من الاصدارات منها النسخة GX3 PRO وهي اصغر سيارة رياضية، بالاضافة إلى الطرازات العائلية ابرزها أوكافانجو، إلى جانب السيارات الكهربائية ومنها جيومتري C موديل 2024.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات بالسوق المصري.. استقرار أسعار نيسان سنترا.. و«إم جي 5» و«هيونداي أكسنت RB» بأفضل سعر

أخبار السيارات |أسعار تويوتا كورولا وهيونداي توسان..سيارة هاتشباك اقتصادية وبأرخص سعر..5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

أخبار السيارات.. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بأفضل سعر.. انخفاض اسعار ميكروباص فوتون C2 .. أرخص سعر سيارة أوتوماتيك 2022

أخبار السيارات| نزلت 300 ألف جنيه "أسعار" سانج يونج ..أرخص سيارة فرنسية في مصر.. سعر CLA 200 "كسر زيرو"

أخبار السيارات| إرشادات للحفاظ على مقصورة العربية بـ نهار رمضان .. مقارنة بين جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024

أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل.. خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

أخبار السيارات.. أرخص سيارة تقدمها شيري ..أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر..ونيسان صني 2024 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

أخبار السيارات| نيسان تستدعي 12 ألف سيارة.. أسعار بي إم دبليو 218 I موديل 2024 بمصر

ترشيحاتنا

هل تقضى سنة الفجر القبلية بعد الفريضة لمن فاتته.. أمين الفتوى يجيب

غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة

مفاجأة.. مرتضى منصور يعرض صورة صادمة لـ رانيا يوسف | فيديو

بعد أنباء نفوقها.. منتجي الدواجن يكشف موعد انخفاض أسعارها بالأسواق

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية ومصر لبحث وقف إطلاق نار بغزة وإدخال مساعدات

14 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال لمناطق مختلفة داخل رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ