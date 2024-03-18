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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فيات تيبو HIGH LINE موديل 2021 بأقل سعر للمستعمل .. صور

فيات تيبو 2021
فيات تيبو 2021

ظهرت السيارة فيات تيبو للبيع تحت حالة المستعمل، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 45 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2021.

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تأتي السيارة فيات تيبو موديل 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن فئة HIGH LINE، مع تصميم السيدان، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات ومنها، جنوط، قفل مركزي، ريموت تحكم، مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، مصابيح ضباب، شبكة كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية.

فيات تيبو 2021 

وتحتوي السيارة فيات تيبو على عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، 4 زجاج كهربائي، سنتر لوك، انذار مانع للسرقة، ونظتام إيموبليزر، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، نظام التوزان الالكتروني ESP.

فيات تيبو 2021 

تعمل السيارة فيات تيبو 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي، يضخ 110 حصان و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع ابعاد خارجية بلغت 4540 مم للطول، و1790 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1490 مم، و150 مم للخلوص الارضي، مع قاعدة عجلات بطول كلي يبلغ 2636 مم، وسعة تخزين خلفية 520 لتر.

فيات تيبو 2021 

سعر السيارة فيات تيبو 2021 

 

تباع السيارة فيات تيبو 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت بسعر 810 ألف جنيه.

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