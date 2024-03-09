فيات تيبو 2022 "أوتوماتيك" للبيع بأقل سعر

ظهرت احدى اصدارات فيات تيبو 2022 للبيع على الانترنت، تحت حالة المستعمل وضمن موديلات 2022، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 100 ألف كليومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى رخصة سارية لمدة 9 اشهر.

وتأتي السيارة فيات تيبو 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات منها فرش جلد للمقاعد والارضية، زجاج خلفي مظلل، بالاضافة إلى جنوط، والواجهة الأمامية "فيس ليفت"، والتي تأتي بشبكة متعددة الفتحات الهوائية وشعار فيات الجديد ومصابيح تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى مصابيح اخرى للضباب.

فيات تيبو 2022

وتقدم السيارة فيات تيبو 2022 بتجهيزات تتضمن نظام صوتي ترفيهي، مع شاشة صغيرة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي للابواب، مكيف هواء، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة.

فيات تيبو 2022

وتحتوي السيارة فيات تيبو 2022 على وسائد هوائية للحماية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب قدرات فنية تضم محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

فيات تيبو 2022

ويمكن لمحرك السيارة فيات تيبو 2022 ضخ قوة إجمالية قدرها 110 حصان و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع قياسي يبلغ 11.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو 2022

سعر السيارة فيات تيبو 2022 "أوتوماتيك"

ظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2022 للبيع على الانترنت بحالة المستعمل، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 950 ألف جنيه.