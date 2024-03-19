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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هبوط مستمر.. قصة تراجع الدولار أمام الجنيه وهذا أرخص سعر للشراء وللبيع

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 من مارس 2024 هبوطه المستمر أمام الجنيه المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه المصري) قبل 13 يومًا. 

بعدما تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حاجز الـ50 جنيهًا في البنوك والـ70 جنيهًا في السوق السوداء قبل قرار تحرير سعر الصرف، ثم قفز سعره إلى 50.58 جنيه يوم 6 مارس بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، يواصل الدولار الأمريكي انخفاض سعره بشكل تدريجي لأكثر من 3 جنيهات ليتراجع اليوم إلى مستوى 47 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم حيث تراجع سعره في البنك التجاري الدولي CIB) 17) قرشًا للشراء والبيع عن أسعار أمس فيسجل الآن 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع

كما انخفض سعره 15 قرشًا للشراء والبيع عن أسعار أمس في البنك الأهلي المصري الذي سجل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

فضلًا عن تراجع سعر الدولار 15 قرشًا للشراء والبيع عن أسعار أمس أيضًا في بنك القاهرة حيث يسجل الآن 47.10 جنيه للشراء، و 47.20 جنيه للبيع.

إلى جانب ذلك، انخفض سعر الدولار في بنك مصر 12 قرشًا للشراء والبيع عن أسعار أمس حيث بلغ 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

أما عن بنك البركة، فقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري به 10 قروشًا للشراء أو البيع عن أسعار أمس حيث يسجل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

هذا إلى جانب بنك قناة السويس الذي انخفض فيه سعر الدولار 10 قروشًا للشراء أو البيع عن أسعار أمس حيث سجل 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 68 قرشًا للشراء أو البيع عن أسعار أمس ليسجل الآن 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيها للبيع.

أما عن بنك الإسكندرية، فوصل سعر الدولار في تعاملات اليوم به إلى 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش للبيع أو الشراء عن أسعار أمس.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع بانخفاض 8 قروش للشراء و 12 قرشًا للبيع. ونحو 47.02 جنيه للشراء، و47.12 للبيع في بنك التنمية الصناعية.

إلى جانب ذلك، وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ميد بنك اليوم الثلاثاء 47 جنيها للشراء، و 47.10 جنيه للبيع.

أرخص بنك للشراء

وعن أرخص بنك لشراء الدولار الأمريكي من خلاله خلال تعاملات اليوم فهو ميد بنك حيث يسجل فيه سعر الدولار للشراء 47 جنيهًا فقط. 

أما عن أغلى بنك لبيع الدولار الأمريكي من خلاله فهو مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث بلغ سعر الدولار به 47.32  جنيها للبيع.

ويذكر أن البنك المركزي المصري أعلن يوم الأربعاء 6 من مارس الجاري عن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقصا لآليات السوق، بالإضافة إلى تطبيق زيادة على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة. هذا إلى جانب رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس مسجلًا 27.75%. 

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