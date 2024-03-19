حبس تاجر لإتهامه بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تاجر دواجن لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج.



وكانت البلاغات قد انهالت من عدد من أهالى كفر شكر أمام الأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد بتضررهم من (تاجر دواجن- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يف بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتولت التحقيق.