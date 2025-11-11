غدا الأربعاء.. انطلاق حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025 بمركز الأزهر للمؤتمرات

يُنظِّم الأزهر الشريف غدًا، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حفلَ تخرجِ الطلاب والطالبات الوافدين للعام الدراسي الحالي، وذلك في قاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام العاشرة صباحًا، بحضور فضيلة وكيل الأزهر الشريف وعددٍ من القيادات والعلماء والمسئولين.



يأتي هذا الحفل في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم طلابه الوافدين من مختلف دول العالم، الذين اختاروا رحاب الأزهر الشريف منارةً للعلم ومقصدًا لنيل المعرفة الشرعية واللغوية.

كما يجسِّد الاحتفال رسالة الأزهر في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والتعايش الإنساني، وتخريج كوادر علمية مؤهلة لتكون سفراء للوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم.

ومن المقرر أن يشهد الحفل فقراتٍ متنوعة تشمل كلماتٍ ترحيبية لقيادات الأزهر، وعرضًا لإنجازات الطلاب الوافدين خلال فترة دراستهم، وتكريمَ المتميزين من الخريجين، في أجواء احتفالية تعبِّر عن اعتزاز الأزهر بأبنائه الوافدين الذين يمثلون امتدادًا لرسالته العالمية.