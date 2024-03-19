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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب دول العالم بالتراجع عن قرار تعليق مساعداتها للأونروا

أيمن محسب، وكيل لجنة
أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

انتقد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الاستهداف الإسرائيلي المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا ”.

وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد تعطيل المنظمة الأممية الوحيدة التي تعمل بشكل حصري داخل قطاع غزة في ظل ما يتعرض له من إبادة جماعية تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ادعاءات كاذبة حول مساعدات تقدمها المنظمة لمقاومي حماس والتعاون معهم من خلال استخدام مقاراتها في القطاع. 

 

 

ودعا "محسب"، الدول المانحة التي أعلنت عن تعليق مساعداتها للمنظمة بسبب الإدعاءات الإسرائيلية أن تتراجع عن موقفها، وأن تتوقف عن دعم دولة الاحتلال دون قيد أو شرط خاصة عندما يتعلق الأمر، بشعب أعزل غير قادر علي مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية التي أسقطت ما يزيد عن 30 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، مطالبا المجتمع الدولي بأن يكف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وأن يتم إعلاء القيم الإنسانية والتدخل لإنهاء هذه الإبادة ومحاسبة إسرائيل علي جرائمها بحق المدنيين والتي تخالف القانون الدولي والإنساني. 

 

 

وأكد النائب أيمن محسب، علي ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلي قطاع غزة، من أجل تخفيف معاناة الأهالي الذين يواجهون أقسي الظروف الإنسانية، حيث يهدد شبح المجاعة أكثر من 2مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصر، وذلك من خلال مسارات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلي جميع أنحاء القطاع. 

 

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن استمرار هذه الحرب الغاشمة التي نراها حربا من طرف واحد، سيدفع المنطقة نحو مزيد من العنف، مما يؤثر علي أمنها واستقرارها وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية علي الأمن والسلم العالميين، لافتا إلي أن هذه الحرب ومع تدخل أطراف إقليمية تسببت في توتر حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس، متوقعا أن يزداد الأمر سوءا حال استمرار هذه الحرب لفترة أطول.

أيمن محسب مجلس النواب لجنة الشؤون العربيه الاونروا

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