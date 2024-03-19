محافظة البحر الأحمر تكرم الأمهات المثاليات

اختارت محافظة البحر الأحمر، 11 أماً تمثلن القدوة في التضحية والصبر والمثابرة.

وقد جاء هذا التكريم تقديرًا للجهود العظيمة التي بذلنها نحو عائلاتهن والمجتمع بشكل عام.

قاد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جهودًا مكثفة خلال الأشهر الماضية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والمدن.

و تم تشكيل لجنة تضم عدة أعضاء من مختلف الجهات لاختيار الأم المثالية بعد دراسة أكثر من 38 بحثًا، ووضعت وزارة التضامن بعض الضوابط لاختيار الفائزات، مثل وجود أبناء حاصلين على مؤهلات عليا وعمر لا يقل عن 50 عامًا، بالإضافة إلى قصة كفاح ملهمة.

وفي نهاية هذه الجهود، فازت السيدة ابتسام حمدي أحمد بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، بينما حصلت السيدة صباح محمد عبد الوهاب على المركز الثاني. بالإضافة إلى السيدة سميرة بشاري محمد، التي فازت بلقب الأم المثالية لذوي الهمم، والسيدة مني ياسين يوسف كأم مثالية لابن من ذوي الهمم.

وعلى مستوى المدن في المحافظة، فقد فازت ايزيس ملك يوسف بلقب الأم المثالية في مدينة الغردقة، بينما حصلت فاطمة جاد الرب ياسين على هذا اللقب في مدينة رأس غارب، وسهير عبد الحق السبعي في مدينة سفاجا، وأمال صابر محمود محمد في مدينة القصير.

واختتم التكريم بتكريم فوزية محمود صالح كأم مثالية في مدينة مرسى علم، ومريم حسين موسى في مدينة الشلاتين، وزينب خضر النور في مدينة حلايب.

تأتي هذه المبادرة لتقدير دور الأمهات في بناء المجتمع وتربية الأجيال على القيم والأخلاق السامية.