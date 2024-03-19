رئيس مدينة رأس غارب يوجه بتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بجولة تفقدية صباح اليوم لتفقد تنفيذ خطة رفع كفاءة ورصف الطرق في مختلف القطاعات الحيوية بالمدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة ومريحة للمواطنين والزوار.

وتفقد اللواء نديم عمليات تطوير ورفع كفاءة الشوارع في منطقة خلف الـ 128، حيث أشاد بسير العمل وأكد أن عمليات توريد التربة الزلطية ودمك التربة تجري بشكل مستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة.

و قام رئيس المدينة بمتابعة عمليات إنشاء الأرصفة وتركيب الإنترلوك في منطقة خور رحمى، مما يمهد الطريق لبدء عملية رصف الطبقة الأسفلتية وتحسين مظهر المنطقة بشكل عام.

وتعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع المحلي.

يأتي ذلك في إطار سعي السلطات المحلية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنمية الشاملة في المدينة، وتوفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات سكانها وزوارها.