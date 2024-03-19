انطلاق أول اللقاءات التوعوية بمخاطر الإدمان في مركز شباب الغردقة

انطلقت أولى فعاليات اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان بمركز شباب الغردقة بمشاركة النشء والشباب.

يستهدف البرنامج نشر الوعى بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل حماية المجتمع من أخطارها وتحصين النشء والشباب وتعريفهم الأضرار الناجمة عن التعاطى والإدمان والوقوف فى وجه الظواهر السلبية والمتغيرات المجتمعية ، ودور التماسك الأسري فى تعزيز وقاية الأفراد وتوجيههم إلى اتخاذ الخيارات الصحيحة لحماية أنفسهم .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة ، وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب ، وشيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى. وفى إطار جهود التوعية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة و بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

تم توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية مع حلقة نقاشية للتعريف بما يقدمه الخط الساخن ١٦٠٢٣من العلاج الكامل بالمجان فى سرية تامة.