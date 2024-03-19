أمطار غزيرة في الكويت وتحرك عاجل من السلطات ونصائج للمواطنين

تشهد الكويت موجة أمطار متوسطة الشدة ومن المتوقع تتحول إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الاشغال العامة الكويتية أحمد الصالح أن فرق الطوارئ لدى الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري متواجدة على مدار الساعة في الأماكن الحرجة بالإضافة الى الجولات التفقدية لهذه الفرق للتأكد من عدم وجود تجمع لمياه الأمطار.

وناشد المواطنين والمقيمين (قائدي المركبات) بأخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في الطرقات، وطالبهم بالتخلص من مخلفات البناء ومخلفات تقليم الاشجار بالشكل الصحيح حتى لا تؤثر سلبا على كفاءة فتحات تصريف مياه الامطار.

وتابع الصالح: نرجو عدم الالتفات للشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وفي حال كانت هناك أمطار غزيرة فان الوزارة والجهات المعنية في الدولة تقف صفا واحدا تحت مظلة الدفاع المدني.

ونصح الصالح قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعاليم وإرشادات الادارة العامة للمرور وفي حال وجود أي شكاوى الاتصال على الخط الساخن رقم 150 او التطبيق الالكتروني للوزارة وكذلك حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.