أحمد حسن يكشف مفاجأة: حمزة المثلوثي لن يرحل عن الزمالك نهاية الموسم

كشف اللاعب أحمد حسن عن مفاجأة بشأن عرض حمزة المثلوثي داخل الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك: حمزة المثلوثي لن يرحل عن الفريق نهاية الموسم وسيتم تجديد عقده".

شارك الإعلامي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "إنضمام حمزة المثلوثي إلى قائمة منتخب تونس في البطولة الدولية الودية بمصر".

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث والرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.