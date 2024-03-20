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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحف الغردقة.. نموذج رائد للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بمجال الآثار|شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في خطوة مبتكرة وفريدة من نوعها، تشهد مدينة الغردقة الساحلية افتتاح أول متحف للآثار بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، وذلك بهدف تعزيز السياحة الثقافية وجذب المزيد من الزوار إلى هذا الوجهة السياحية المميزة.

تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار. ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.

يستقبل المتحف الزوار يومياً خلال شهر رمضان الكريم في فترتين، صباحية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، ومسائية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، مع إغلاق شباك التذاكر قبل ساعة من نهاية كل فترة زيارة.

وتعكس مبادرة بناء هذا المتحف التاريخي التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر، والذي يعزز التراث الثقافي ويدعم السياحة الثقافية كجزء أساسي من استراتيجية التنمية السياحية في البلاد.

يعتبر افتتاح متحف الغردقة إضافة هامة للمشهد الثقافي والسياحي في مصر، ويمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز السياحة الثقافية.

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