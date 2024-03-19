المتحدة: حافلة لكل منتخب في بطولة كأس عاصمة مصر

حرصت الشركة المتحدة للرياضة علي الإنتهاء من تصميم حافلات خاصة لكل منتخب مشارك في بطولة كأس عاصمة مصر .
وانتهت المتحدة للرياضة من كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي ستنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتي 26 مارس ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.
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حرصت الشركة المتحدة للرياضة علي الإنتهاء من تصميم حافلات خاصة لكل منتخب مشارك في بطولة كأس عاصمة مصر .
وانتهت المتحدة للرياضة من كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي ستنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتي 26 مارس ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.
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