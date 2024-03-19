تعليم الوادي الجديد يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الجمهورية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبدالعزيز، أن قطاع التعليم حصد العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في العديد من المسابقات.

أشار وكيل الوزارة - في بيان - إلى جهود إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية لتقديم الأفضل والمنافسة على مستوى الجمهورية لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية بجانب دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية نحو تعزيز الابتكار التفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.



ولفت إلى فوز نادية إبراهيم دغبوش، مدير مدرسة الزهور الابتدائية القديمة بالخارجة، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية بالمسابقة القومية "الرائد العام المثالي من مديري المدارس للمرحلة الابتدائية، والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2023 / 2024، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".



وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، فوز قطاع التعليم بثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث فاز بالمركز الأول مدرستا قسطل والعويني الإعدادية المتميزة بمركز بلاط، وفاز بالمركز الثاني مدرسة الجديدة الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية، وفاز بالمركز الثالث مدرسة الخارجة الثانوية للبنات بإدارة الخارجة التعليمية.