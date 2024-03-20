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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تتصدر قائمة الشرف الجمهورى فى مشروع رأس المال للتعليم الفنى

التربية والتعليم
التربية والتعليم بأسوان

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان التألق والنجاح، وتتصدر قائمة الشرف الجمهورى بعدد من المراكز المتميزة فى مشروع رأس المال الدائم للتعليم الفنى، حيث فاز قسم تربية النحل بمدرسة إدفو الثانوية الزراعية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وفاز قسم محاصيل الحقل بذات المدرسة بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية.

بينما فاز قسما الدواجن والخضر بمدرسة كوم امبو الثانوية الزراعية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وحقق قسم محاصيل الحقل بذات المدرسة المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

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قائمة الشرف

وفيما يخص ترتيب المدارس بالنسبة لإجمالى الأرباح العامة بالمدرسة، حصلت مدرسة كوم امبو الزراعية على المركز التاسع على  مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قدم المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهانى القلبية لإدارة وأقسام ومدارس التعليم الفنى، وعلى رأسهم السيد محمد شرف مدير عام التعليم الفنى.

وقدم التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع العاملين بمدرستى إدفو الزراعية وكوم امبو الزراعية، لحصولها على هذه المراكز المتقدمة جمهوريًا من أصل ١٢٩ مدرسة على مستوى الجمهورية منفذة لمشروع رأس المال وفق الإحصائية التى نشرتها الإدارة العامة للتعليم الزراعى، متمنيًا لهما دوام النجاح والتميز.

 

 

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