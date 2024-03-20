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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار العمرة في رمضان.. بشرى سارة من وزارة الحج السعودية

العمرة
العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة ترحيبها بضيوف الرحمن القادمين من جميع العالم، بجميع أنواع التأشيرات، لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأشارت الوزارة السعودية، في منشور على منصة “اكس” إلى أنه بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملها المعتمر؛ فإنه يمكنه أداء العمرة دون أي قيود.

وأكدت الوزارة على تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن حيث يمكن لحملة التأشيرات المختلفة مثل:

التأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية. 
تأشيرة العبور "ترانزيت". 
تأشيرة العمل. 
التأشيرة السياحية الإلكترونية أداء العمرة بسهولة.

ولتسهيل العملية يقوم المعتمر بتحميل تطبيق "نسك" واستخراج تصريح أداء العمرة، مع الالتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين.
 

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، قبل يومين، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

ونوهت الوزارة إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.


ووفقا لمنصة «نسك»، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها «فشل إصدار التصريح. لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان».

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