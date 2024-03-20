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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل خمس رحلات جوية أوروبية في يوم واحد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأربعاء خمس رحلات جوية دولية قادمة من أوروبا، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحركة السياحية وتسهيل سفر الركاب خلال هذه الفترة الحساسة. تأتي هذه الرحلات كجزء من إجمالي 135 رحلة تم استقبالها منذ بداية الأسبوع، والتي تشمل عدة دول أوروبية مثل ألمانيا والتشيك وبولندا وغيرها.

 

وفي تفاصيل الرحلات اليوم، فقد وصلت ثلاث رحلات من المطارات الألمانية، بينما وصلت رحلتان من العاصمة التشيكية براغ، لتعزز مكانة مرسى علم كوجهة سياحية مفضلة للسياح الأوروبيين.

 

تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة على أرض المطار لضمان سلامة الركاب والموظفين، حيث يتم فحص الوافدين وتطبيق الإرشادات الصحية المعتمدة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية.

 

تعمل السلطات المحلية بجد لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للسياح القادمين إلى مرسى علم، مما يسهم في تعزيز السياحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

 

يُذكر أن مرسى علم مدينة ساحلية مصرية تتمتع بجمال طبيعي استثنائي وتاريخ غني، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء والأنشطة البحرية المتنوعة.

 

تشهد المنطقة اقبالاً متزايداً من السياح الأوروبيين خاصة في هذه الفترة من العام، مما يعكس الثقة المتزايدة في الوضع الصحي والأمني في مصر وتوافر الخدمات والمرافق السياحية المميزة.

مطار رحلات جوية أوروبية مرسى علم سياحة

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