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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط توترات مع نتنياهو.. وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل غدا

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن

قالت وسائل الإعلام العبرية، إنه من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل غداً في زيارة تستغرق عدة ساعات.

تأتي الزيارة وسط توتر بين واشنطن وتل أبيب وتصاعد الخلاف حول عملية محتملة في رفح.

ووفقا لوسائل الإعلام سيلتقي بلينكن برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، توجه وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت لواشنطن الأسبوع المقبل بزيارة رسمية.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن غالانت سيتوجه إلى الولايات المتحدة مع فريق يتألف من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اللذين سيبحثان في الولايات المتحدة الخطط الإسرائيلية للهجوم البري في رفح.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على زيارة جالانت، والعمل لا يزال جاريا لتحديد التفاصيل الخاصة بالزيارة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل زيارة تستغرق عدة ساعات توتر بين واشنطن وتل أبيب عملية محتملة في رفح بنيامين نتنياهو مجلس الحرب الإسرائيلي

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