لأول مرة منذ 13 عاما.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور سوريا

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، زار دمشق، يوم الثلاثاء، والتقى بالرئيس السورى بشار الأسد.

ووفقا للوكالة فقد بحث الرئيس الأسد مع جروسي التعاون بين سوريا والوكالة الدولية في البرامج والمشاريع السلمية ولا سيما مجالات الصحة والعلاجات السرطانية والزراعة والأبحاث العلمية.

وكتب غروسي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارة التي نقلتها الوكالة السورية أيضا: "نحن مستعدون لبدء العمل على إعادة إحياء حوار رفيع المستوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوريا، مع التركيز على بناء الثقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في سوريا".

وتمثل زيارة جروسي لسوريا هي المرة الأولى منذ 13 عاما التي يزور فيها مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا. وكانت آخر زيارة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد في عام 2011.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مفتشي الوكالة الدولية كانوا “يسعون إلى إحياء تحقيق متوقف للطاقة الذرية بشأن نشاط في موقع في الصحراء الشرقية لسوريا اعتبرته المخابرات الأمريكية مفاعلا ناشئا صممته كوريا الشمالية يهدف إلى إنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية قبل أن تقصفه إسرائيل وتدمره في عام 2007”.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات عن مواقع أخرى ربما تكون مرتبطة بمنشأة دير الزور.