عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 13 عاما.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور سوريا

بشار الأسد وجروسي
بشار الأسد وجروسي

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، زار دمشق، يوم الثلاثاء، والتقى بالرئيس السورى بشار الأسد.

ووفقا للوكالة فقد بحث الرئيس الأسد مع جروسي التعاون بين سوريا والوكالة الدولية في البرامج والمشاريع السلمية ولا سيما مجالات الصحة والعلاجات السرطانية والزراعة والأبحاث العلمية.

وكتب غروسي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارة التي نقلتها الوكالة السورية أيضا: "نحن مستعدون لبدء العمل على إعادة إحياء حوار رفيع المستوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوريا، مع التركيز على بناء الثقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في سوريا".

وتمثل زيارة جروسي لسوريا هي المرة الأولى منذ 13 عاما التي يزور فيها مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا. وكانت آخر زيارة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد في عام 2011.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مفتشي الوكالة الدولية كانوا “يسعون إلى إحياء تحقيق متوقف للطاقة الذرية بشأن نشاط في موقع في الصحراء الشرقية لسوريا اعتبرته المخابرات الأمريكية مفاعلا ناشئا صممته كوريا الشمالية يهدف إلى إنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية قبل أن تقصفه إسرائيل وتدمره في عام  2007”.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات عن مواقع أخرى ربما تكون مرتبطة بمنشأة دير الزور.

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي دمشق الرئيس السوري بشار الأسد سوريا الرئيس الأسد مع جروسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوريا زيارة جروسي لسوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

بهذه العبادة دخل أحد الصحابة الجنة.. احرص عليها قدر المستطاع

راجعة من درس القرآن.. علقة موت لقهوجي حاول تجريد طفلة من ملابسها

مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه

خاص| تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

50 ألف طن.. مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا خلال أيام

البنك المركزي المغربي: قريبا سنحرر سعر الدرهم لتنفيذ متطلبات صندوق النقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ