عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 قام اللواء حامد أحمد، مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات،وذلك في إطار توجيهات وتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة مشاريع الخطة الاستثمارية في مختلف مدن المحافظة، بزيارة مدينة راس غارب صباح اليوم.

استقبل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، اللواء حامد أحمد لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية في المدينة.

تضمنت الجولة تفقد مبنى الوحدة المحلية وقاعة الاجتماعات والمخازن والحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأرصفة وأعمدة الإنارة في شوارع الميناء وجمال عبد الناصر والمجلس المحلي.

كما شملت الزيارة تطوير مبنى العيادات الخارجية ومكتب التأمين الصحي وتجهيزها بأثاث جديد وكراسي انتظار للمرضى.

وتم أيضًا تفقد مشاريع رصف الطرق، حيث تم رصف شوارع عمارات الوحدة 253 و96 و56، بالإضافة إلى شوارع منطقة الشباب وعمارات الوحدة 168 بالصحراوية.

واختتم الزيارة بتفقد أعمال التدعيم في مستشفى راس غارب المركزي الجديد، وتنفيذ عمارات سكنية استثمارية في شارع الميناء بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى رفع الانقاض وتعويض المتضررين في منطقة الروضة.

محافظة البحر الاحمر مشروعات تطوير رفع الأنقاض سكنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم الدولي يستقبل خمس رحلات جوية أوروبية في يوم واحد

متحف الغردقة.. نموذج رائد للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بمجال الآثار|شاهد

انطلاق أول اللقاءات التوعوية بمخاطر الإدمان في مركز شباب الغردقة

رئيس مدينة رأس غارب يوجه بتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق

محافظة البحر الأحمر تكرم الأمهات المثاليات

عاصفة ترابية تضرب مرسى علم

أرملة منذ 12 سنة.. إبتسام الأم المثالية بالبحر الأحمر: علمت أولادي أحسن تعليم

بدء التحقيق في ضبط كمية من الشيش الإلكترونية بمطار الغردقة| تفاصيل

ترشيحاتنا

شب بها حريق| النيابة الإدارية تعاين مصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان

والد ضحية مدرس الفيزياء: المتهم طلب 500 ألف جنيه ويمتلك 17 خط لتحويل الأموال

حالات فردية.. وزارة الري تُصدر بيانًا رسميًا لتوضيح موقفها بعد القبض على مسؤولين

النيابة تكشف خيوط جريمة مدرس الفيزياء لإنهاء حياة طالب الدقهلية

سلاح ومخدرات.. الشرطة تداهم أوكار المجرمين في 3 محافظات

موقف محمد شريف من الرحيل عن الخليج والانضمام للزمالك.. تعرف عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024 وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ