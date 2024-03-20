مستشار محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة رأس غارب

قام اللواء حامد أحمد، مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات،وذلك في إطار توجيهات وتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة مشاريع الخطة الاستثمارية في مختلف مدن المحافظة، بزيارة مدينة راس غارب صباح اليوم.

استقبل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، اللواء حامد أحمد لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية في المدينة.

تضمنت الجولة تفقد مبنى الوحدة المحلية وقاعة الاجتماعات والمخازن والحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأرصفة وأعمدة الإنارة في شوارع الميناء وجمال عبد الناصر والمجلس المحلي.

كما شملت الزيارة تطوير مبنى العيادات الخارجية ومكتب التأمين الصحي وتجهيزها بأثاث جديد وكراسي انتظار للمرضى.

وتم أيضًا تفقد مشاريع رصف الطرق، حيث تم رصف شوارع عمارات الوحدة 253 و96 و56، بالإضافة إلى شوارع منطقة الشباب وعمارات الوحدة 168 بالصحراوية.

واختتم الزيارة بتفقد أعمال التدعيم في مستشفى راس غارب المركزي الجديد، وتنفيذ عمارات سكنية استثمارية في شارع الميناء بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى رفع الانقاض وتعويض المتضررين في منطقة الروضة.