باكستان.. انفجار داخل منجم للفحم ومقـ.تل 12 شخصا وإصابة آخرين

وقع انفجار داخل منجم للفحم الحجري اليوم، بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان مما تسبب في مقـ.تل 12 من عمال المنجم وإصابة آخرون بجروح مختلفة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية واس؛ فقد ذكر مسؤول في دائرة المناجم أن الانفجار نجم عن تسريب غاز الميثان داخل المنجم الواقع في منطقة "هرنائي"، وتديره شركة خاصة، ووقع على عمق 244 مترًا تحت الأرض، وأدى إلى انهيار جزء كبير من المنجم.

وقال أيضا "بعد وقوع الانفجار دخلت مجموعة من عمال المناجم المحليين لإنقاذ العمال المحاصرين؛ لكن تمت محاصرتهم هناك أيضًا؛ فيما تم إنقاذ 8 عمال.

من جانبهم؛ ذكر مسؤولو النقابات العمالية إن عمال المناجم اشتكوا من الافتقار إلى معدات السلامة وسوء ظروف العمل، وهما السببان الرئيسيان للحوادث المتكررة.

فيما، أعرب رئيس حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بكتي، عن حزنه على ضحايا الحادث، وأمر السلطات المعنية برفع تقرير فوري إليه للوقوف على أسباب الحادث.