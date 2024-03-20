الجزائر تفشل في إجلاء رعاياها من قطاع غزة لهذا السبب

فشلت الجزائر في إجلاء رعاياها من قطاع غزة وكذا المصابين الفلسطينيين الذين تودّ نقلهم إلى العلاج في المستشفيات الجزائرية.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارحية الجزائرية؛ فأن العملية بمجملها مرهونة بالحصول على إذن السلطات المصرية التي تبقى بدورها معلقة بالموافقة المسبقة والإلزامية من طرف المحتل الصهيوني الذي ترفض بلادنا الاعتراف به والتعامل معه كأمر واقع، وهو ما عقد عملية الإجلاء".



وأشارت الخارجية إلي ان مصالحها باشرت باتخاذ جميع التدابير بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة وجميع المؤسسات الوطنية المعنية للتحضير لعملية إجلاء المواطنين الجزائريين من قطاع غزة.

ويضيف البيان الجزائري" قامت مصالحنا بمشاركة سفارتنا في القاهرة بعملية إحصاء لأفراد جاليتنا المقيمة بغزة ووضع مخطط لإجلائهم، حيث بذلت مساع حثيثة مع السلطات المصرية بغرض الحصول على مساعدتها في تنفيذ عملية الإجلاء.

وتابعت" بالرغم من هذه الصعوبات، تواصل مصالح الخارجية، وفق نص الجواب، جهودها الحثيثة من أجل التوصل إلى ترتيبات لإنجاح عملية الإجلاء في أحسن الظروف، من خلال التنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبخصوص التكفل بالجرحى الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن السفارة الجزائرية في القاهرة قامت بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل تجسيد عملية إجلائهم والتكفل الصحي بهم بعد ضبط قوائمهم غير أن نجاح هذه العملية اصطدم مرة أخرى بصعوبة الحصول على تراخيص الخروج على مستوى معبر رفح.

ولتجاوز هذه العراقيل، كشفت الخارجية عن اتخاذ قرار بالتكفل بالجرحى الفلسطينيين المتواجدين في المستشفيات المصرية.

وتم بهذا الصدد، إنهاء الإجراءات والترتيبات العملية لإجلاء زهاء (100) طفل فلسطيني جريح وبعض الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم حتى الآن إجلاء خمسة أطفال فلسطينيين يعانون من جروح بليغة، حيث تم نقلهم على مرحلتين بطائرات خاصة سخرت من أجل إجلائهم، وهم حاليا تحت العناية الطبية.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أسدى تعليمات بالتكفل بـ 450 طفل فلسطيني جريح من غزة كتعبير عن تضامن الجزائر حكومة وشعبا مع الفلسطينيين في قطاع غزة في هذا الظرف العصيب.