نهاد أبوالقمصان تكشف عن سر عدم إدانة أوبر جنائيا بحادثة حبيبة الشماع

قالت المحامية نهاد أبو القمصان تعقيبا علي قضية حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر أنه في القضايا الجنائية يكون الاتهام شخصي والنيابة العامة استدعت ممثل شركة أوبر لمعرفة العمل داخل الشركة وطريقة اختيار السائقين والسجل الخاص بالمتهم في القضية لكي يساعد جهات التحقيق لمعرفة ما حدث في السيارة مع حبيبه لأنه بعد وفاتها أصبحنا غير قادرين علي معرفة ما حدث لها وما اوصلها لذلك الفزع للتضحية بحياتها والقفز من السيارة وان النيابة ستفهم من ممثل اوبرا طبيعة العمل لكي تستطيع التوصل لحقيقة الأمر وفي حالة إدانة السائق من المحكمة سيكون هناك تعويض علي اوبر إذا ثبت إهمالها وتورطها ولابد من وجود إلزام لشركة اوبر بتركيب كاميرات في السيارات خاصة أن هناك فتيات كثيرة تتكلم منذ تلك الحادث أن السائقين يتعمدون افزاع البنات ولا أستطيع فهم لماذا يتم استهدافهم خاصة من سائقي الميكروباص

وتوفت حبيبه الشماع وتم تلقي العزاء فيها من مسجد الشرطة بالتجمع الخاص وسط حضور عدد من الشخصيات من الأهل والأصدقاء