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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات خيالية.. شاهد بورش تايكان توربو GT موديل 2025 الجديدة

بورش تايكان
بورش تايكان

في يونيو الماضي، حققت سيارة Tesla Model S Plaid رقمًا قياسيًا حول حلبة سباق نوربورغرينغ الألمانية، وهي حلبة شهيرة تُستخدم كمعيار لأداء السيارات الرياضية، وقد أصبحت هذه الحلبة مرجعًا لاختبار الأوقات التنافسية ونشره.

وفي يناير من عام 2024، ردت بورش على تسلا من خلال تسجيل وقت أسرع حول الحلبة باستخدام سيارة بورش تايكان EV معدلة. 

وبالرغم من أن النموذج الذي تم اختباره لم يكن نسخة إنتاجية من تايكان، إلا أنه كان يمثل تلميحًا بأن الشركة كانت تعمل على شيء جديد.

 

مواصفات بورش تايكان 2025

والآن، تم الكشف عن سيارة بورش Taycan Turbo GT EV لعام 2025، وهي تأتي بمجموعة من التحسينات الجديدة التي تضعها في مرتبة متقدمة في عالم السيارات الرياضية عالية الأداء. 

تتميز Taycan Turbo GT بتقنيات حديثة مثل التعليق الهوائي النشط والبطاريات الأكثر كفاءة ومكاسب في الطاقة. 

يتضمن التصميم الخارجي للسيارة مشتتًا هوائيًا جديدًا وشفرات هوائية فريدة وخيارات عجلات جديدة، بالإضافة إلى جناح من الكربون على الصندوق الخلفي.

وتتوفر Taycan Turbo GT أيضًا بحزمة Weissach المخصصة، والتي تقدم تغييرات إضافية مثل حذف منفذ الشحن لتوفير الوزن، ومرشدات هواء تحت الأرضية، وعتبات جانبية جديدة، وهيكل مختلف لدعم الجناح الخلفي الكربوني. 

تُضفي هذه التغييرات مزيدًا من الأداء على السيارة، مع زيادة في القوة الضاغطة على المحورين الأمامي والخلفي.

بورش بورش تايكان Turbo GT بورشه

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بمواصفات خيالية.. شاهد بورش تايكان توربو GT موديل 2025 الجديدة

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