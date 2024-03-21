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أصل الحكاية

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

صدى البلد

مثلثات الطائرة.. ربما لاحظت من قبل وجود مثلث صغير أسود اللون على جدران الجزء العلوي من الطائرة، ما هو وسبب وجوده وهل له أهمية تتعلق بأمن الطائرة خلال رحلتها الجوية.

مثلثات سوداء في الطائرة

كشفت مضيفة جوية السر أخيرا، في مقطع فيديو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه أن لهذه المثلثات السوداء الصغيرة أهمية كبيرة وسبب وجودها في أماكن مخصصة على جدران الطائرة.

وقالت هيني ليم، المضيفة الجوية بشركة طيران سيبو باسيفيك ومقرها الفلبين، أن المثلثات تشير إلى أفضل مكان على متن الطائرة لرؤية الأجنحة بوضوح.

وفي مقطع فيديو انتشر الآن على TikTok، قالت إن الملصقات الموجودة فوق النوافذ الوسطى توفر أفضل رؤية للأجنحة للركاب، ولكنها تتيح أيضًا للمضيفات معرفة أفضل النقاط للشرائح واللوحات الخارجية.

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ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حصد المقطع القصير منذ نشه أكثر من 304000 مشاهدة، واعترف الكثيرون أنهم لم يلاحظوا الملصق الصغير من قبل، فيما أشار آخرون أنهم تساءلوا كثيرا عن سبب وجوده ولم يجدوا إجابة.

أهمية ملصق المثلث

وتابعت هيني في الفيديو أثناء تسجيله الجزء الداخلي من الطائرة الفارغة: "الركاب الذين يجلسون بجوار المثلثات يحصلون على أفضل رؤية للأجنحة". 

وعلى حد وصفها، إذا كنت تسافر على متن شركة طيران تسمح لك باختيار مقعدك بنفسك، فابحث عن أحد المثلثات الموجودة في المقصورة، وتقول: “أي شخص يحب التقاط لقطات من النوافذ أو مقاطع فيديو، سيحصل على أفضل رؤية للأجنحة من هذه المقاعد”.

حصد الفيديو الكثير من التعليقات، وكتب أحدهم انها نصيحة مفيدة للغاية، وكتب آخر: "شكرًا جزيلاً على النصيحة".

ثقب في نافذة الطائرة

المثلثات الصغيرة السوداء ليست الأمر الوحيد المثير للجدل في الطائرات، إذ توجد ثقوب صغيرة أيضا في نوافذ الطائرات، وكشفت هيني في وقت سابق أيضا عن أهميتها.

وقالت أن هناك سببا حقيقيا لوجود ثقوب صغيرة في نوافذ الطائرات، وأنها ضرورية للسلامة، وتابعت في مقطع فيديو: "يساعد الثقب الصغير في موازنة فرق الضغط بين المقصورة والهواء الخارجي". 

ويوجد الثقب الصغير نظرا لأنه تتكون نوافذ الطائرة من ثلاث طبقات من الزجاج والأكريليك لإبقائها معزولة وآمنة. 

التواصل الاجتماعي الطائرات مثلثات الطارة ثقب في نافذة الطائرة

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