بنوك خليجية تثبت أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

أبقى مصرف قطر المركزي على معدل الفائدة عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض دون تغيير.

بدوره، قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان نشره عبر منصة X، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسات النقدية الحالية، وسوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية "والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي".

وأضاف: "سوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات قد تطرأ على المتطلبات الاقتصادية".

وفقاً للتوقعات، أبقى مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي، عند مستوى 5.25% - 5.5%. في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتباطأ التضخم بشكل مطرد طوال عام 2023، لكن ضغوط الأسعار العنيدة استمرت في بداية العام.

وقد أثار هذا التضخم الأكثر سخونة من المتوقع مخاوف المستثمرين، وبدد الآمال في أول خفض لسعر الفائدة هذا الأسبوع.

ويراهن المتداولون الآن بأغلبية ساحقة على أن التخفيض الأول سيأتي في وقت ما في خلال الصيف المقبل.

في شهادة أمام الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يريد أن يرى "المزيد من الأدلة" على أن التضخم في طريقه إلى هدف 2%.

وأوضح أن تخفيض أسعار الفائدة لهذا العام لا يزال مطروحاً على الطاولة، وأن الفيدرالي لن يقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.