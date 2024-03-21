دينا : أنا أقوى من طلب الطلاق بسبب الخيانة

قالت دينا أن من أكثر الخيانات التي تعرضت لها هي خيانة الصديق، حيث كانت لها صديقة لمدة 14 عامًا، وحين وقعت دينا في إحدى المشكلات من قبل وسألها البعض عنها قالت: «معرفهاش، واتكسرت أوي ساعتها».

وأضفات دينا في تصريحاتها لبرنامج ع المسرح مع منى عبد الوهاب: «اتخانت كتير بس عملت نفسي مش عارفة، مبحبش اتطلق بسبب الخيانة ومبحبش أواجه الراجل أنه خاين، وأنا أقوى من كده، لأني لو عايزة اتطلق هعرف اتطلق، ولو أنا عايزة العلاقة دي تنتهي هعرف أخلي الراجل هو اللي يقولي أنا همشي وأنا أوافق».

وأكدت دينا في مرة واحدة شفت خيانتي بنفسي، كنت صغيرة في السن، في الفرقة الثانية من الجامعة، وناس قالولي روحي شوفي فرحت، شفتهم، كسرت المكان على دماغهم، لكن ده شغل عيال صغيرة وكنت صغيرة ساعتها».