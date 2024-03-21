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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر: الرئيس دائما يضع المرأة في مقدمة أولوياته

عبير أحمد
عبير أحمد

قدمت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، التهنئة للمرأة في يوم المرأة المصرية، قائلة : "كل سنة وأنتن عظيمات مصر".

وأشادت عبير أحمد، التي تشغل أيضا عضو المجلس القومي للمرأة، بإحتفالية يوم المرأة المصرية التي تم تنظيمها اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، وحرص الرئيس على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية، 

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور : إن الرئيس دائما يضع المرأة المصرية في أولى أولوياته، مما جعلها تتمتع بمكانه كبيرة في عهده.

وقدمت  مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، التهنئة للأمهات اللاتي تسعى لنجاح وتفوق أبنائهن في مختلف المراحل التعليمية، لافتة أن الأم تتابع مع أبنائها مذاكرتهم ومراجعاتهم للمناهج، مستطرده: "أغلب الأمهات حفظوا المنهج من كتر مذاكرتهم مع أبنائهم"، ولذا يستحقن التحية .

كما قدمت  مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم التحية للمعلمات في المدارس، مؤكدة أن المعلمات بشكل خاص لهن كل التقدير والتحية والاحترام علي ما يبذلونه مع طلابهم، وكل التقدير لهن.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التى ألقاها فى احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024 ، التحية لعموم المصريين، بقوله "كل عام وأنتم بخير والشعب المصري فى خير وأمان بمناسبة شهر رمضان والصوم الكبير للإخوة المسيحيين".

وقال "أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها المصرية بعطاء لا ينقطع".

دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن

وتابع الرئيس السيسي في كلمه: “ولعل احتفالنا اليوم.. هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن.. باعتبارها المساهم والشريك المعطاء.. باختلاف وتنوع أدوارها، فقد احتضنت وربت.. وتفوقت وأجادت.. وألهمت وقادت.. وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها.. مقدمة فى سبيل رفعته وسلامته.. فلذة كبدها وزهرة عمرها .. فهي أم الشهيد الصابرة.. والزوجة الداعمة وقت الشدة.. والأخت الفاضلة.. والأبنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة.. متطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا”.

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