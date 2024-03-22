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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب مسجد المشير: "الله أكبر" أتت بنصر العاشر من رمضان لـ مصر|فيديو

الشيخ الشحات العزازي
الشيخ الشحات العزازي خطيب مسجد المشير

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء وزارة الأوقاف، إن شهر رمضان يأتي لنا كل عام ليذكرنا بفضل الله علينا ونصر الله لنا، ليذكرنا بأن من انتصر بالله نصره ومن توكل على الله كفاه.

وأضاف الشحات عزازي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه قد مضى نصف قرن من الزمان على ذكرى العاشر من رمضان، يوم أذن الله لصفوة من جنده، ارتفعت أصواتهم بتكبير الله، فكان شعارا يزلزل الدنيا، الله أكبر على الحصون فدكت، الله أكبر قالها جندي صائم لربه قائم أعد العدة واستمد من الله نصره.

وتابع: عبر الجندي فتغير الحال فسجدت الجباه على أرض طهر، فرويت بدماء الأبطال فأخرجت لنا عزا وفخرا ومجدا، وكأني من وراء الزمان، أستعيد ذكرى بدر، يوم نصر النبي ومن معه.

وأكد أن جندي مصر على مصر الزمان يقول لكل غاصب "موعدي مع النصر في رمضان" فمصر هي أرض تجلى لها الله وما تجلى لبلد، فيها تحنى الجباه، آوى إليها الخليل فآوته وإليها لاذ المسيح فأعطته، فإذا أردتم أن تدخلوا مصر فاخلعوا النعال.

الشيخ الشحات عزازي وزارة الأوقاف شهر رمضان مسجد المشير طنطاوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

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