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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد في القليوبية

متهم
متهم

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتبين انه عاطل وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية يفيد ورود إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث بتلقى المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر معلومات بتداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بدائرة المركز .


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وأرشد عن الصندوق المستولى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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