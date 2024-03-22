دينا : انتصرت على الرجالة .. وفيفي عبده محترمة جدًا

استضافت الفنانة منى عبدالوهاب، الراقصة الاستعراضية دينا، في برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، والتي أطلقت عدة تصريحات نارية خلالها.



وخلال أحدث الحلقة، اليوم الجمعة، قالت دينا :"انتصرت على الرجالة.. وفيفي عبده محترمة جداً".

وأضافت دينا، خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج ع المسرح، المُذاع على قناة "الحياة": "مش من حق حد يتطفل على حياتي الشخصية وخصوصياتي، ولو فتحت الباب للناس هتدخل".

وأشارت دينا إلى أن الرقص يفرغ الطاقة داخل الإنسان، بالإضافة إلى أنها تعتبر أن الحزن ليس له علاقة بالعمل، موضحة أن أفضل أيام تعمل فيها وهي حزينة.

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.

