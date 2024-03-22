دينا: تصريحات سلاف فواخرجي عن الجنة والنار تهريج

استضافت الإعلامية منى عبد الوهاب، الراقصة الاستعراضية دينا، في برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة، والتي أطلقت عدة تصريحات نارية خلالها.

وخلال أحداث الحلقة، انتقدت الراقصة الاستعراضية دينا، تصريحات سلاف فواخرجي، عن الجنه والنار، قائلة :"تصريحاتها تهريج، وماينفعش اللي بتقوله ده، والجنه والنار مذكورين في القرآن، والقرآن الكريم لا يتغير".

وأشارت دينا إلى أن الرقص يفرغ الطاقة داخل الإنسان، بالإضافة إلى أنها تعتبر أن الحزن ليس له علاقة بالعمل، موضحة أن أفضل أيام تعمل فيها وهي حزينة.برنامج ع المسرح تقدمة الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.