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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل الرجالة تربية ست..والرقص أهم حاجة في حياتي.. تصريحات نارية لـ دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا

حلت الراقصة دينا، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج ع المسرح، المُذاع على قناة "الحياة"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

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دينا : أنا أقوى من طلب الطلاق بسبب الخيانة

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دينا: حضرت دراسات عليا في الفلسفة علشان أغير وجهة نظر المجتمع في الرقاصة

دينا: قالولي إن أمي ماتت في طفولتي واكتشفت إنها عايشة.. فيديو
ما الدنيا إلا مسرح كبير، هكذا وصفت الفنانة والراقصة دينا حياتها الشخصية، وأكد أن حياتها رُبما تصلح رواية مسرح لكنها ستكون رواية صعبة وقاسية، وإن اختار عنوان لتِلك الحياة سيكون عنوانها «حب الحياة».

 

دينا: رقصت تاني يوم وفاة بابا.. أحلى شغل لما بكون حزينة| فيديو
قالت الراقصة دينا إنها تعتبر أن الرقص بالنسبة لها عمل، كأي عمل، وتعتبر هذا ردًا على الانتقادات التي وجهت لها حين قررت أن ترقص ثاني يوم وفاة والدها، وايضًا ذهبت بعد دفن زوجها في نفس اليوم وعرضت إحدى المسرحيات مع الزعيم عادل إمام.


دينا: حضرت دراسات عليا في الفلسفة علشان أغير وجهة نظر المجتمع في الرقاصة
قالت الراقصة دينا أنها بدأت الرقص الشرقي في أجازة الثانوية العامة، قبل أن تدخل مرحلة الجامعة، وفي الجامعة كانت دينا الراقصة المشهورة، لكنها دائمًا ما كانت وحتى اليوم تُراعي حدود المجتمع الشرقي وتُحافظ على صورتها أمام الناس.

وأضافت دينا أن والدها كان صديقها جدًا لكنه كان يرفض عملها بالرقص الشرقي، خوفًا منه أنها ستترك الدراسة، وعلى الرغم من أنه كان صعيدي لكنه كان متطور أكثر في أفكاره نظرًا لمعيشته فترة من حياته في إيطاليا ووافق في طفولتي دخول فرقة رضا والرقص الاستعراضي، لكنه اعترض على الرقص الشعبي.
 


دينا : أنا أقوى من طلب الطلاق بسبب الخيانة
قالت دينا أن من أكثر الخيانات التي تعرضت لها هي خيانة الصديق، حيث كانت لها صديقة لمدة 14 عامًا، وحين وقعت دينا في إحدى المشكلات من قبل وسألها البعض عنها قالت: «معرفهاش، واتكسرت أوي ساعتها».

 

وأضافت دينا: «اتخانت كتير بس عملت نفسي مش عارفة، مبحبش اتطلق بسبب الخيانة ومبحبش أواجه الراجل أنه خاين، وأنا أقوى من كده، لأني لو عايزة اتطلق هعرف اتطلق، ولو أنا عايزة العلاقة دي تنتهي هعرف أخلي الراجل هو اللي يقولي أنا همشي وأنا أوافق».
 


دينا: كل رجالة مصر تربية واحدة ست.. فيديو
قالت الراقصة دينا، إنها مصرة على تصريحاتها السابقة التي قالت فيها إن "كل رجالة مصر تربية واحدة ست".

وأضافت دينا،: "الأم هي التي توصل أكثر من الأب، لأن الأب دائما مشغول ومش فاضي لكن الأم هي التي تربي وتوصل بين الأولاد".


دينا: الرقص أهم حاجة في حياتي
قالت الراقصة دينا، إنها ضحت كثيرا وقدمت حياتها ويومها وجسمها وأكلها للرقص.

وأضافت دينا،: "مش من حق حد يتطفل على حياتي الشخصية وخصوصياتي، ولو فتحت الباب للناس هتدخل".

 

دينا الثانوية العامة الإعلامية منى عبد الوهاب الرقص الشرقي الرقص الاستعراضي برنامج ع المسرح الراقصة دينا

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