رجال أعمال يقودونها.. إحالة أكبر شبكة لتهريب المهاجرين من مصر لأمريكا للمحاكمة (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، كلا من مدير شركة “بوتو تورز” ومدير شركة “هامبورج” وشريك في شركة “هامبورج” و2 مدير شركة الفؤاد ومحاسب بشركة “أرامكو للسياحة” ومدير شركة “وزيراد” ومدرس رياضة وموظف ببنك شهير و7 آخرين هاربين، لمحكمة الجنايات لاتهامهم في أكبر قضية هجرة غير شرعية الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وآخرون مجهولون وهاربون تنظيما إرهابيا غير قانوني وغير شرعي لتهريب المهاجرين إلى للولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية للحصول على مبالغ مادية كبيرة عن طريق استخدام الطيران من خلال تزوير مستندات والتعاون مع موظفين وأصحاب شركات معرضين سلامة المهاجرين للخطر.

وتبذل الدولة جهدا كبيرا وفقا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية من أجل منع مراكب غير الشرعية والتصدي لكل المحاولات الهادفة لذلك.