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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرارات زيادة أسعار الوقود والمحروقات

صدى البلد

قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول، تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع الصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

ويستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي:

1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، تسليم سيارة المستهلك في محطة التموين.

وبحسب الجريدة، وصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي تسليم السيارة إلى 650 قرشًا، بدلًا من 5.50 جنيه، بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي، طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز.

وبحسب قرار اللجنة، فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة رفع أسعار لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد، كما قررت رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.

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