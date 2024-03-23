شاهد.. مشادات وخناقات خلال انتخابات المحامين

شهدت انتخابات نقابة المحامين مشادات ومشاحنات والفاظ خارجة بين أنصار المرشحين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

من جانب آخر تعرض عدد من المصورين والمحررين للتعدى بالضرب والسحل وتكسير معداتهم من قبل أنصار المرشحين وذلك أثناء تغطيتهم انتخابات المحامين.

وتحرك محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين مع الزملاء المعتدى عليهم من قبل أنصار بعض المرشحين على انتخابات المحامين لتحرير محضر بقسم الشرطة .

حيث قام أحد المعتدين على الصحفيين برفع سلاح أبيض وتهديد أحدهم وتوجه الزملاء إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة .

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين باب التصويت الساعة الخامسة مساء اليوم عقب الانتهاء من تصويت جميع الحضور .

واعلن المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية بمشاركة أكثر من ٣ آلاف محامي على مستوى الجمهورية.