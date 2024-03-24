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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام لبني سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة،  بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية، وما ترتب عليه من زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، تراوحت بنسبة 10%  للمركبات التي تعمل بالبنزين  و15% للسيارات والمركبات التي تستخدم السولار، وذلك على كافة خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات.


قام السكرتير العام  اللواء حازم عزت، بزيارة عدداً من مواقف السيارات ،شملت مجمع محيى الدين  والذي يضم مواقف سيارات داخل المدينة شرقا وغرباً وموقف المحافظات والمراكز والخطوط الداخلية بين بني سويف والقرى،علاوة على تفقد مواقف سيارات الواسطى  وناصر  بجوار شرطة النجدة ، والتي تخدم قرى المركزين ، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمتها.

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وتفقد السكرتير العام  مواقف السيارات، واستوقف عدداً من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة،فضلا عن الاستماع لبعض مطالب السائقين وشكاوى المواطنين،وتضمنت عدم وجود تعريفة محددة لبعض الخطوط الجديدة ببعض مناطق شرق النيل وبعض لمطالب الأخرى المتعلقة  بعدم توافر أو صعوبة توفير بعض وحدات و فئات العملة الصغيرة وكسورها.

حيث أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للتنفيذيين المعنيين بمشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال لافتات موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرات به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.

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