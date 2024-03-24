عقوبات صارمة للطلاب الغشاشين في الامتحانات بالجامعات

انطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات في الجامعات المصرية، وتواجه الجامعات الغش بعدد كبير من الإجراءات القانونية التي تحد من الغش في الامتحانات بشكل نهائي.



قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع السابع من بداية الفصل الدراسي الثاني وسوف يتم اعتمادها خلال شهر مارس.

عقوبة محاولة الغش لطلاب جامعة عين شمس



وشددت الدكتورة حنان كامل، علي عدم اصطحاب التليفيون المحمول وأي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحان وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تحويل الطالب الشئون القانونية .



وأشارت، إلي بعض التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب خلال فترة الامتحانات وهي كالآتي:

التأكد من كتابة ورقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس علي ورقة الإجابة وكذلك ورقة الأسئلة هي مسؤولية الطالب شخصيا.

عدم تداول الأدوات الكتابية في الامتحانات .

وأكدت عميدة ادأب عين شمس، أن أي طالب يقوم بمحاولة غش يحول فورا للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده دون أي تهاون لعقوبة تصل للفصل.

وأوضحت، أن الاختبارات ستعقد في القاعات المخصصة للامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما أنه ستعقد على فترات لتجنب أي زحام أو تكدس.

وتابعت، أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي واللوائح تنص على عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني " الميد تيرم" في الأسبوع السابع والثامن من انطلاق العام الدراسي، وبالتالي من المقرر أن تبدأ الاختبارات في كلية الآداب بداية من منتصف شهر مارس.



وجهت كلية الزراعة بجامعة عين شمس تحذيرات للطلاب، من بينها يجب على كل طالب إحضار الكارنيه أو بطاقة الهوية الخاصة به ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان دونها ، وعلى الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه وفرقته وقسمه في الجزء المخصص لذلك في كراسة الإجابة

وأكدت الكلية أنه غير مسموح للطالب باصطحاب الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان ، ووجوده مفتوحا داخل القاعة يؤدي إلى إلغاء الامتحان وتحرير محضر غش، كما يجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام اسمه في كل امتحان .



كما أكدت الكلية أنه يجب على الطالب الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان بمدة كافية، كما يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها ، و يحظر أيضا إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة.



وقالت الكلية، إنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان، ولا يسمح بالخروج من اللجنة إلا بعد مضي نصف الوقت، ويفتش الطالب قبل دخوله دورة المياه ويكون هذا الإجراء بواسطة أحد أفراد الأمن.

محضر غش فى هذه الحالات

وأشارت الكلية، إلى أنه يحرر محضر غش للطالب في الحالات الأتية، ضبط الهاتف المحمول مفتوحا ضبط أوراق بها مادة علمية لها علاقة بالمقررة ضبط طالب قام بالكتابة على يده أو أي من متعلقاته الشخصية، قيام الطالب بالتحدث إلى زميله أو النظر إلى ورقة إجابته، و قيام الطالب بالكتابة على ورقة الأسئلة .