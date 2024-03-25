ناقد رياضي: الجيل الحالي قماشة ضعيفة ولا تقارن بعصر أبوتريكة

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وضح عليه تغيير طريقته في التعامل مع اللاعبين، مشيرا إلى أن البداية للمنتخب امام نيوزيلندا كانت جيدة، أما موضوع محمد صلاح مع الجهاز الفني صعب للغاية، رغم أن النوايا ليست صافية، لكن محمد صلاح سيعود إلى المنتخب في المعسكر القادم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أنصح حسام حسن بضرورة أن يتحلى بالهدوء في تصريحاته، ولا يجب أن يستبق الأحداث ويدلي بتصريحات من شأنها قد تثير أزمات مبكرة، وهو يحاول أن يكون رد فعل ويبرر بعض الأمور".

وأضاف: "لدينا جيل (عادي جدًا) وقماشة أضعف من الأجيال السابقة بمراحل، ولا يقارن بجيل أبوتريكة، وهذا الجيل يحتاج لمجهود كبير من حسام حسن".

وواصل: "محمد صلاح تعرض لانتقادات عارمة في بطولة أمم إفريقيا، ومن الطبيعي ألا يتحدث حاليا بأي شئ، وكل اللاعبين خارج منتخب مصر تصريحاتها ايجابية بشأنه، بينما اللاعبين داخل المنتخب لم يتحدثوا مطلقا".

وزاد: "من المرات النادرة في التاريخ لا يتواجد لاعب من الزمالك في تشكيل منتخب مصر، ولكن هذا حق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والاختيارات حق أصيل للمدرب، وكان من الممكن أن يضم لاعبين أو ثلاثة من الزمالك ومنهم فتوح".

وأكمل: "يجب على حسام حسن، البحث دائما عن المواهب، فطالما يوجد مشكلة في الظهير الأيسر، عليه البحث والتنقيب في الدوري المصري.. ومشاركة مصطفى فتحي في الدقائق الأخيرة كان قرار غير جيد".

وأتم: "محمد علي بن رمضان خارج حسابات النادي الأهلي".