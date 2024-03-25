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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: لا يجوز إصدار حكم سريع على المنتخب

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، هو صاحب القرار الأول حاليًا في ملف مشاركة اللاعبين، وأي مدرب يسعى لتحقيق النجاح المنتظر، ويتخذ قراراته وفقًا لرؤيته الفنية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا يجوز اصدار حكم سريع على منتخب مصر، إلا بعد 4 فترات توقف دولي، يجب أن يستوعب اللاعبين أولا فكر حسام حسن فنيا، البداية جيدة أمام نيوزيلندا وتحقيق المكسب شئ معنوي، ومواجهة كرواتيا أمر إيجابي، وسواء كسبنا أو خسرنا لا يجوز اصدار الحكم حاليا، لاننا بعد فترة سنقوم بتقيم الامور والفرق بين الجهاز الحالي وجهاز فيتوريا".

وأضاف: "فكرة وجود أفشة في الملعب، أو أي لاعب آخر ستكون على حسب المنافس، والنقطة الأهم تركيبة المنتخب مثل مرموش مع تريزيجيه، والنقطة الاخرى في وجود صلاح هل سيكون هناك حاجة لصانع العاب".

وواصل: "الجميع يتحدث اليوم عن صور لوكا مودريتش بجوار الأهرامات، بينما لدينا لاعب أفضل منه وأهم هو محمد صلاح، وهو عنوان لمنتخب مصر، وسيكون متواجدًا في المعسكر المقبل، والنقطة الأهم هي القدرة على التعامل جيدًا مع صلاح، والطبيعي ان تكون العلاقة جيدة بين الجهاز الفني وكل اللاعبين سواء لاعب محلي أو محترف في الخارج".

وأكمل: "اتمنى أن نسمع تصريحات من حسام حسن بشأن مشروعه مع الكرة المصرية ومخططاته مع منتخب مصر في المرحلة القادمة، ومحمد صلاح اهم لاعب له تأثير ايجابي عن منتخب مصر".

وتابع: "البطولة الودية استعداد لتصفيات كاس العالم، ومحمد صلاح في وقت سابق جاء إلى معسكر منتخب مصر وهو قدمه في الجبيرة، وفي التوقف الحالي هناك لاعبين كثيرين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم بسبب الاصابات".

وزاد: "مركز 6 يحتاج لاعب قوي، يجيد تمرير الكرات بشكل جيد كما كنا في وقت حسن شحاتة في وجود محمد شوقي وحسني عبدربه، ورتم المنتخب عندما يكون سريع سنشاهد كرة قدم جيدة، والرتم السريع يحتاج لاعبين صغار السن، والحسابات كلها من وجهة نظري تكمن في ظهور عناصر جديدة وشابة، وإمام عاشور كان يمنح السرعة المطلوبة في رتم المنتخب كما كان يفعل ذلك زيزو مع الزمالك في المواسم الماضية".

وأتم: "محمد شكري كان يجب مشاركته في المباراة السابقة، لان من الصعب مشاركته أمام كرواتيا، وأحمد فتوح لاعب جيد وكان يجب وجوده في المعسكر الحالي، لان لعب مباريات أمام منتخبات كبرى ولديه خبرات دولية، وهناك عدد كبير من اللاعبين كانوا عائدين من الاصابات بالتأكيد لن يكونوا في تشكيلة المنتخب أمام كرواتيا".

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