المصل واللقاح تكشف أسباب وجود تطعيم رباعي وخماسي وسداسي

كشفت هيئة المصل واللقاح عن تفاصيل التطعيمات ، الرباعية والخماسية والسداسية ، والعلاقة بينها وبين تطعيمات الصحة الإجبارية.

وأوضحت هيئة المصل واللقاح إن الطفل عندما يولد يكون بحاجة إلي تطعيم ضد ستة أمراض من أول الشهر الثاني ، وتتمثل هذه الأمراض في :-

كبدي ب

شلل أطفال

ديفتيريا

تيتانوس

سعال الديكى

إنفلونزا بكتيرى

وقالت هيئة المصل واللقاح إن وزارة الصحة المصرية تقوم بتوفير التطعيمات السابقة بالمجان ضمن تطعيمات الأطفال الإجبارية بمكاتب الصحة الموجودة في كل المحافظات ، وكذلك في فروع المصل و اللقاح

أسباب تسمية التطعيمات بالأسماء الحالية

أوضحت هيئة المصل واللقاح أنه علي حسب عدد الأمراض الموجودة في الحقنة الواحدة “ اللقاح ” بيكون الإسم ، وحال وجود لقاح يحمي من خمسة من أصل ستة يبقى اسمه خماسي ويتبقي تطعيم بحقنة بره ، واللقاح الذي يحمي من اربع امراض يكون اسمه رباعي ويتبقي حقتنين بإبرة

واختتمت هيئة المصل واللقاح قائلة « لو الحقنه بتحمى من الستة امراض كلها فالطفل في هذه الحالة ليس بحاجة الي حقن أخري »