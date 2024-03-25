المصل واللقاح تكشف أسباب وجود تطعيم رباعي وخماسي وسداسي

كشفت هيئة المصل واللقاح عن تفاصيل التطعيمات ، الرباعية والخماسية والسداسية ، والعلاقة بينها وبين تطعيمات الصحة الإجبارية.
وأوضحت هيئة المصل واللقاح إن الطفل عندما يولد يكون بحاجة إلي تطعيم ضد ستة أمراض من أول الشهر الثاني ، وتتمثل هذه الأمراض في :-
- كبدي ب
- شلل أطفال
- ديفتيريا
- تيتانوس
- سعال الديكى
- إنفلونزا بكتيرى
وقالت هيئة المصل واللقاح إن وزارة الصحة المصرية تقوم بتوفير التطعيمات السابقة بالمجان ضمن تطعيمات الأطفال الإجبارية بمكاتب الصحة الموجودة في كل المحافظات ، وكذلك في فروع المصل و اللقاح
أسباب تسمية التطعيمات بالأسماء الحالية
أوضحت هيئة المصل واللقاح أنه علي حسب عدد الأمراض الموجودة في الحقنة الواحدة “ اللقاح ” بيكون الإسم ، وحال وجود لقاح يحمي من خمسة من أصل ستة يبقى اسمه خماسي ويتبقي تطعيم بحقنة بره ، واللقاح الذي يحمي من اربع امراض يكون اسمه رباعي ويتبقي حقتنين بإبرة
واختتمت هيئة المصل واللقاح قائلة « لو الحقنه بتحمى من الستة امراض كلها فالطفل في هذه الحالة ليس بحاجة الي حقن أخري »