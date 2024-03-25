متحف قناة السويس العالمي يفتح أبوابه أمام الزوار

افتتح متحف قناة السويس العالمي أبوابه للزائرين، قبل أيام، وكان من أبرز زوار المتحف في الأسبوع الأول من افتتاحه التجريبي، الأسر الاسمعلاوية التي حرصت علي اصطحاب أطفالها في رحلة مميزة عبر العصور، تعرفوا خلالها علي تاريخ قناة السويس، وأشاد اليوتيوبر مروان ناجي وسهر محسن، بالمتحف العالمي.

وأكد مروان وسهر، علي أهمية المتاحف ودورها الرئيسي الذي ينصب على كونها مزاراً سياحياً مهماً يقصده الأجانب والسائحون.

وأضاف البلوجر مروان وسهر، أن زيارة المتحف يمكن أن تكون أنفع من قراءة 1000 كتاب، خصوصاً بالنسبة لطلاب العلم بالمدارس والجامعات، فهي توفر لهم المعلومة بطريقة أكثر ثراءً وتنوعاً وبأسلوب عرض متحفي شيق ومتطور، ومواكب لأحدث الوسائل العلمية العالمية، كما أنها تمكنه من الاحتفاظ بالمعلومة في ذاكرته الخاصة فيسهل عليه استدعاؤها والاستفادة منها بلا عناء.

وقال مروان، أن اللافت في متحف قناة السويس العالمي أنها مزودة بكثير من الأجهزة التعليمية والوسائل الإلكترونية التي تقدم لهم المعلومة التاريخية والعلمية بشكل مبسط وجذاب يجعلهم يتفاعلون معها ويحصلون على متعة مضاعفة وهم يستخدمونها.

وأشادت سهر بتنظيم المتحف ووصفته بالمبهر، لافتة الي طريقة السرد مع وجود نماذج مكبرة للمعروضات لتوضيح التفاصيل الدقيقية في المعروضات المهمة.