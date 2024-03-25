14 شهرا .. تطور مثير في سجن نجم برشلونة بسبب فتاة الليل

كشف الاعلامي محمد فاروق عن مغادرة داني ألفيس نجم برشلونة السابق السجن بعد 14 شهرا بعد تعديه علي فتاة بملهي ليلي.

وكتب محمد فاروق : صحيفة ماركا: داني ألفيس جمع الكفالة والتي قدرها مليون يورو وسيغادر السجن بعد 14 شهرا.

وكانت قد قضت محكمة برشلونة، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، بشأن قضية الاغتصـ ـاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وكانت محكمة برشلونة قد قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة اغتصابه لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة اشترطت حضور ألفيس لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.