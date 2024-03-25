الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن الأوراق المطلوبة للمتقدمين في الدراسات العليا لأول مرة وهي:

1 - أصل المؤهل - أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات.

الأوراق المطلوبة للطلاب الحاصلين على دبلومة من جامعة عين شمس أو أي جامعة اخرى :

1 - أصل المؤهل . ٢- أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات . - أصل وصورة من شهادة الدبلومة .

أما بالنسبة للحاصلين على دبلومة من كلية الحقوق بجامعة عين شمس للعام الجامعي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ يتم تقديم بيان نجاح.

وأشارت الكلية إلى أنه لابد من تقديم موافقة جهة العمل ( للمتقدمين من الشرطة ، والقضاء ، والقوات المسلحة ) .

وأوضحت أنه بعد تلقى أوراق المرشحين لدبلومات الدراسات العليا بالكلية يتم سداد الرسوم الدراسية على موقع الكلية.