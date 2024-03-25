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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بحقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن الأوراق المطلوبة للمتقدمين في الدراسات العليا لأول مرة وهي:

1 - أصل المؤهل - أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات.

 الأوراق المطلوبة للطلاب الحاصلين على دبلومة من جامعة عين شمس أو أي جامعة اخرى :

1 - أصل المؤهل . ٢- أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية .  أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات . - أصل وصورة من شهادة الدبلومة .

أما بالنسبة للحاصلين على دبلومة من كلية الحقوق بجامعة عين شمس للعام الجامعي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ يتم تقديم بيان نجاح.

وأشارت الكلية إلى أنه لابد من تقديم موافقة جهة العمل ( للمتقدمين من الشرطة ، والقضاء ، والقوات المسلحة ) .

وأوضحت أنه بعد تلقى أوراق المرشحين لدبلومات الدراسات العليا بالكلية يتم سداد الرسوم الدراسية على موقع الكلية.

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